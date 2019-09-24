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Месси рассказал, в чем заключается его соперничество с Роналду

18:39 137 Читати українською
Месси рассказал, в чем заключается его соперничество с Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото ФК Реал

Звездный нападающий Барселоны Лионель Месси заверил, что не враждует с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду.

"Большинство думает, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола, но это не так. У людей складывается такое впечатление через нашу длительную спортивную конкуренцию.

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Один из нас играет за Барселону, другой в течение долгого времени выступал за Реал. Мы постоянно получали индивидуальные награды. Мы оба всегда хотим лучшего для наших команд и не хотим проигрывать. Вот почему существует такая конкуренция. И важно, что она остается в пределах поля", – цитирует Месси Goal.

Накануне Месси победил в голосовании за лучшего игрока года на церемонии FIFA The Best-2019.

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