Мессі – це Федерер, а Роналду схожий на Надаля, – цікаве порівняння від Буффона

Голкіпер Ювентуса Джанлуїжджі Буффон поділився своєю думкою щодо протистояння Роналду та Мессі.

"Для мене таке порівняння очевидне і викликає усмішку. Мессі – це Федерер, а Роналду більше схожий на Рафу Надаля.

Мессі розповів, в чому полягає його суперництво з Роналду

Федерер – це в першу чергу, безмежний клас. Надаль – завзятість і в той же час талант, без цього йому б не підкорилося стільки турнірів Великого шолома", – сказав Буффон у коментарі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що цього літа 41-річний голкіпер повернувся у Ювентус і став партнером Кріштіану Роналду у клубі.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду