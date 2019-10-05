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Мессі – це Федерер, а Роналду схожий на Надаля, – цікаве порівняння від Буффона

15:25 173 Читать на русском
Мессі – це Федерер, а Роналду схожий на Надаля, – цікаве порівняння від Буффона
Мессі, Буффон і Роналду / Сайт УЄФА

Голкіпер Ювентуса Джанлуїжджі Буффон поділився своєю думкою щодо протистояння Роналду та Мессі.

"Для мене таке порівняння очевидне і викликає усмішку. Мессі – це Федерер, а Роналду більше схожий на Рафу Надаля.

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Федерер – це в першу чергу, безмежний клас. Надаль – завзятість і в той же час талант, без цього йому б не підкорилося стільки турнірів Великого шолома", – сказав Буффон у коментарі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що цього літа 41-річний голкіпер повернувся у Ювентус і став партнером Кріштіану Роналду у клубі.

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