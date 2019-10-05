Мессі – це Федерер, а Роналду схожий на Надаля, – цікаве порівняння від Буффона

Іспанія — 4 жовт 2095
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Зозуля допоміг Альбасете перервати невдалу серію – постраждав інший українець
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"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідьУкраїна — 4 жовт 4915
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Динамо не хотіло перемогти Лугано – швейцарські ЗМІ про невдачу команди Михайличенка в ЛЄ проти аутсайдераЛіга Європи — 4 жовт 3764
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Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та ПортугаліїЄвро-2020 — 4 жовт 20407
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"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"Інтерв’ю — 4 жовт 14116