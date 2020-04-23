Месси 500-м голом за Барселону нокаутировал Реал на Бернабеу – 3 года легендарному фото празднования аргентинца

23 апреля 2017 года состоялось одно из самых известных Эль Класико в истории футбола.

На 90+3 минуте матча Реал Мадрид – Барселона, который состоялся 23 апреля 2017-го, Месси забил свой 500-й гол за каталонскую команду. Этот мяч принес "сине-гранатовым" победу на Сантьяго Бернабеу над принципиальным соперником.

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Кадры празднования Лионеля облетели весь мир. После взятия ворот Месси подбежал к углу поля, снял футболку и демонстративно показал зрителям ее заднюю часть, где были написаны его фамилия и номер. В таком положении форвард Барселоны замер на несколько секунд.

К слову, в текущем сезоне каталонцы не смогли забить в Эль Класико ни разу – 0:0 на Камп Ноу, 0:2 на Бернабеу.

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