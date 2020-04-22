Сетьєн тримається на Мессі та майже не перевершує Вальверде – перші 100 днів нового тренера Барси

Новий тренер – старі проблеми. Барселона продовжує шукати себе після сумної ери Вальверде на міжнародній арені.

Кіке Сетьєн святкує маленький ювілей на тренерському стільці Барселони. Відтоді, як фахівець з Кантабрії очолив каталонський гранд минуло 100 днів. Через пандемію COVID-19 він провів біля керма “блаугранас” лише 12 матчів – зовсім небагато, аби об’єктивно аналізувати якісь позитивні або негативні зміни в грі команди. Втім, після завершення карантину Мессі та Ко повернуться лідерами Прімери та фаворитами протистояння з Наполі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (1:1 після виїзної гри). Гірше, мабуть, не стало, хоча й нестабільність мадридських конкурентів неабияк допомагала.

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Якщо успіхи каталонців оцінювати за університетською шкалою від “задовільно” до “відмінно”, отримаємо щось на кшталт “добре" з мінусом. Барса несуттєво покращила власний футбол, вилетіла з Кубка Іспанії на Сан Мамесі, програла мадридське Класіко. Вальверде володів 62% перемог, його наступник – 64%. Фактично маємо нічию, з тією різницею, що Кіке наразі частіше поступається – тричі в 11-ти дебютних поєдинках. Ненависний усіма "Мураха" за 26 перших матчів програв лише 4 рази. Крім того, колектив на власних горбах тягнуть старі персонажі. Мессі при Сетьєні – найкращий за системою гол+пас (15), натомість тер Штеген рятує неможливими сейвами.

Кіке продемонстрував стовідсотковий результат на Камп Ноу – 6 матчів, 6 перемог. Перед власною публікою чинні чемпіони Іспанії забивали в середньому 2,6 гола за матч, а пропускали 0,3. Після цього можна було б розповідати про стабільність, але стара хвороба зводить нанівець хороші показники вдома – Барса традиційно непереконливо виглядала в гостях (2 перемоги, 1 нічия, 3 поразки). Цікаво, що у трьох програних поєдинках на виїзді (Валенсія, Атлетік, Реал) каталонці не відзначились жодним м’ячем. Коли справи йдуть не за планом, гравці, як і при Вальверде, виглядають заблокованими ментально. Виняток – хіба що Неаполь.

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“Красивий футбол – це все, що я можу пообіцяти прямо зараз”, – пафосно заявив Сетьєн на власній презентації. Парадокс, але поки виходить навпаки: спершу – результат, потім – гра. Фани люто свистіли та розмахували білими хусточками навіть під час переможних матчів. Згодом тренер визнає, що кардинальні зміни вимагають більше часу, мовляв, основне завдання – завершити сезон з трофеями. Барса привчила своїх фанів до щонайменше двох титулів за підсумками сезону, починаючи з 2015-го (3,4,2,2,2), але у нинішніх обставинах буде складно виграти бодай один. “Кулес” вилетіли з національного Кубка, випереджають Реал в Прімері на два скромні очки, а про ЛЧ годі й згадувати. Недавні провали в Римі та Ліверпулі нічого хорошого не обіцяють.

Тактичний бік питання також свідчить про пріоритетність результатів. Сетьєн розпочинав з 4-3-3, експериментував з 3-5-2, а зупинився на вальвердівських 4-4-2. Надійність тилів – понад усе, хоча оборона продовжує регулярно помилятись. Тренер почав ставити на Умтіті не від хорошого життя, але й той відверто провалювався. Не виключено, що після вимушеної перерви до стартової одинадцятки повернеться Лангле. 11 пропущених з середніми 0,5 за матч – не трагедія, але й не показник для команди, яка претендує на щось серйозне.

Ще одна проблема кантабрійського фахівця – Антуан Грізманн, який виглядає стороннім предметом в організмі команди. Попри вирішальний м’яч на Сан-Паоло він досі шукає себе в тактичних побудовах “блаугранас”. Ні Вальверде, ні Сетьєн не знайшли для нього оптимальної позиції. Навіть після травми Суареса колишній лідер Атлетіко залишався відрізаним від нових партнерів. Звідси ж – чутки про погані стосунки з Мессі, хоча обоє неодноразово все спростовували.

До слова, Лео – єдиний з польових, хто не збавляє обертів. В активі Мессі – 36% голів (8 з 22) та 7 передач. Загалом, він долучився до 15-ти результативних атак з 22-х (70%). Лео запам’ятався, насамперед, покером проти Ейбара, вшосте в кар'єрі забивши чотири та більше голів за матч. Зрештою саме Мессі врятував дебют Сетьєна на Камп Ноу – 1:0 проти Гранади з шаленими муками до 76-ї.

Попри регулярні ротації в Сетьєна найчастіше грали: тер Штеген, Семеду, Піке, Лангле, Альба, Бускетс, Ракітіч, Де Йонг, Мессі, Грізманн та юний Фаті. Умтіті поволі витісняв Лангле, а Серхі Роберто, Відаль, Артур і Фірпо виконували роль №12, тобто, були пріоритетом тренера на лаві запасних. Зимовий новачок Брейтвейт провів лише 127 хвилин, але приємно вразив. У дебютному матчі проти Ейбара данець замінив Грізманна та відзначився двома результативними передачами.

А ось славетна Ла Масія наразі не отримує від Кіке багато шансів. Зокрема, насторожує “відчуження” Рікі Пуча, якого називають найціннішою перлиною академії. Перспективний вінгер Алекс Кольядо провів у Ла Лізі лише 5 хвилин... "Молоді гравці Барселони не переконали мене, що вони кращі за основних", – виправдовується тренер. Однак, повільний прогрес власних талантів – вирок для усієї структури. У погоні за результатами клуб забуває про молодь.

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