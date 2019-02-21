"Месяц приходил в себя", – Шовковский назвал самые запоминающиеся матчи за Динамо и сборную Украины

Экс-вратарь Динамо и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил матчи, которые больше всего запечатлелись в его памяти.

"Выделить какие-то конкретные игры сложно. Было много матчей интересных, эмоциональных. Значимость также была разная. Если выбирать из поединков сборной, то выделю игру в 2006 году на Мундиале в Германии против Швейцарии, когда нам пришлось пробивать серию послематчевых пенальти.

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С точки зрения выплеснутых эмоций для меня это был ужасный матч, поэтому после него я еще месяц-полтора приходил в себя. Было большое напряжение и нагрузка...

Что касается Динамо, то выбрать одну игру трудновато. Было много интересных матчей – в Лиге чемпионов, в Кубке Украины... Эти матчи со временем немного оседают в эмоциональном плане. Больше всего в памяти всплывают последние игры. И одна из них – с Шахтером в национальном Кубке, когда мы проигрывали в серии пенальти – 1:3, но все же вырвали победу, в том числе – благодаря моим удачным действиям", – передает слова Шовковского пресс-служба ФФУ.

Напомним, в 2006 году Александр Шовковский оставил свои ворота в неприкосновенности в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2006 и помог сборной Украины выйти в четвертьфинал мирового форума в Германии.

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