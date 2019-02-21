"Місяць приходив до тями", – Шовковський назвав найбільш пам'ятні матчі за Динамо та збірну України

Екс-воротар Динамо та збірної України Олександр Шовковський пригадав матчі, які найбільше закарбувалися у його пам'яті.

"Виокремити якісь конкретні ігри складно. Було багато матчів цікавих, емоційних. Значимість також була різна. Якщо обирати з поєдинків збірної, то виокремлю гру у 2006 році на Мундіалі в Німеччині проти Швейцарії, коли нам довелося пробивати серію післяматчевих пенальті.

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З точки зору виплеснутих емоцій для мене це був жахливий матч, тому після нього я ще місяць-півтора приходив до тями. Було велике напруження й навантаження...

Що стосується Динамо, то обрати одну гру важкувато. Було багато цікавих матчів – у Лізі чемпіонів, у Кубку України... Ці матчі з часом трошки осідають в емоційному плані. Найбільше в пам'яті спливають останні ігри. І одна з них – із Шахтарем в національному Кубку, коли ми програвали в серії пенальті – 1:3, але все ж таки вирвали перемогу, у тому числі – завдяки моїм вдалим діям", – передає слова Шовковського прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, у 2006 році Олександр Шовковський залишив свої ворота недоторканими під серії пенальті в 1/8 фіналу ЧС-2006 та допоміг збірній Україні вийти у чвертьфінал світового форуму в Німеччині.

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