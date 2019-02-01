"Трех или четырех на себя взял, раскидал их всех", – Шовковский рассказал, как дрался на дискотеке

Бывший вратарь Динамо Александр Шовковский вспомнил, как участвовал в драке на дискотеке.

"У нас была история. Мы после какой-то игры четверо или пятеро игроков со своими женами пришли на дискотеку. Все организовывали, девушки пошли на танцпол.

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Выходит один парень и бьет жену одного из наших. Получилась такая сильная драка, как бы драки особо не было, я трех или четырех на себя взял, растолкал, раскидал их всех. Потом меня выводит охрана заведения, я разворачиваюсь, смотрю опять этот один "крендель" толкает жену.

Я к нему, а меня не пускают, я охранника бросил через себя вниз по лестнице, к тому достался. Положил его тихонько на пол. Эта история не имела продолжения, потому что тогда не было ни Фейсбука, ни интернета, ничего.

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Но история имела продолжение с руководством клуба. Лобановский принял решение одного из игроков отчислить. Я пришел к Валерию Васильевичу, сказал: "Мы были не правы, вы имеете право нас наказать. Но как бы вы поступили, если бы вашу жену ударили?".

Вопрос был ключевым. Сделали предупреждение, штрафы не получили, никто не был отчислен", – сказал Шовковский в эфире "ОТДУШИВДУШУ".