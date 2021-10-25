"Была тяжелая игра. Мы прекрасно понимали, как она проходит. Сложный соперник. Хорошо, что вышли во втором тайме, забили два мяча – это плюс.

"Ты видел Барселону против Динамо?" – Луческу накричал на арбитра во время матча с СК Днепр-1

Не знаю, может, соперник устал, мы сделали замены, вышли добавили ребята. Это командная игра, кто выходит на замену, то добавляет команде. Это положительная сторона наша, что каждый, кто выходит, усиливает игру.

Кендзера в центре защиты? Он играл и в сборной. В принципе, надежный. Мне с ним было комфортно.

Бущан напихал мне? Это просто момент. Где-то не получилось. Эмоции в футболе – это нормально. Если бы мяч там не вышел, то все было бы нормально, все хорошо", – сказал Забарный для ПроФутбол.

Динамо продолжает лидировать в УПЛ, СК Днепр-1 опустился на 5-е место.

Динамо дожало Днепр-1: два лица команды Луческу, шедевр Цыганкова, Гармаш снова в огне