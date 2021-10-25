"Була важка гра. Ми прекрасно розуміли, як вона відбувається. Складний суперник. Добре, що вийшли у другому таймі, забили два м'ячі – це плюс.

"Ти бачив Барселону проти Динамо?" – Луческу нагримав на арбітра під час матчу з СК Дніпро-1

Не знаю, можливо, суперник втомився, ми зробили заміни, вийшли додали хлопці. Це командна гра, хто виходить на заміну, той додає команді. Це позитивна сторона наша, що кожен, хто виходить, підсилює гру.

Кендзьора в центрі захисту? Він грав і в збірній. В принципі, надійний. Мені з ним було комфортно.

Бущан напхав мені? Це просто момент. Десь, щось не вийшло. Емоції в футболі – це нормально. Якби м'яч там не вийшов, то все було б нормально, все добре", – сказав Забарний для ПроФутбол.

Динамо продовжує лідирувати в УПЛ, СК Дніпро-1 опустився на 5-ту сходинку.

Динамо дотисло СК Дніпро-1: два обличчя команди Луческу, шедевр Циганкова, Гармаш знову у вогні