Арбитр матча 12-го тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1 Дмитрий Кривушкин получил порцию критики от тренера киевлян Мирчи Луческу, что зафиксировали камеры. Румынский специалист разразился после фола нападающего "бело-синих" Эрика Рамиреса.

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"Был корпус, алло! Барселона то же самое – ничего не дал. То же самое! У тебя здесь другой футбол, ты видел Барселону против нас? Ты видел, что случилось?" – кричал Луческу.

В итоге, Динамо без особых усилий одолело днепрян (2:0) и продолжает удерживать лидерство УПЛ.

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