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Мертенс принял неожиданное решение относительно своего будущего, – Sportitalia

20:20 91 Читати українською
Мертенс принял неожиданное решение относительно своего будущего, – Sportitalia
Дрис Мертенс / LaPresse

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс решил, где продолжит свои выступления. Бельгийца активно сватали в миланский Интер.

Нападающий, скорее всего, продолжит защищать цвета "партенопейцев", утвеждает Sportitalia.

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Мертенс якобы согласился продлить контракт с Наполи. Новое соглашение рассчитано на 2 года. Бельгийский форвард будет зарабатывать 4 млн евро за сезон. Потенциальные бонусы составляют еще 500 тысяч. Также Мертенс получит 3 млн в евровалюте в качестве подъемных. О новом контракте ветерана, который уже был в Интере одной ногой, объявят на этой неделе.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 29 поединков во всех турнирах, в которых забил 12 голов. За Наполи "Чиро" выступает с 2013 года.

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Теги
Дрис Мертенс Дрис Мертенс Наполи Наполи Италия
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