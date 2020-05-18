toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС БАВАРІЯ

Мертенс прийняв несподіване рішення щодо свого майбутнього, – Sportitalia

20:20 587 Читать на русском
Мертенс прийняв несподіване рішення щодо свого майбутнього, – Sportitalia
Дріс Мертенс / LaPresse

Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс вирішив, де продовжить свої виступи. Бельгійця активно сватали в міланський Інтер.

Нападник, найімовірніше, продовжить захищати кольори "партенопейців", стверджує Sportitalia.

Наполі готовий підписати героя Копа Амеріка Евертона, – ЗМІ

Мертенс нібито погодився продовжити контракт із Наполі. Нова угода розрахована на 2 роки. Бельгійський форвард зароблятиме 4 млн євро за сезон. Потенційні бонуси складають ще 500 тисяч. Також Мертенс отримає 3 млн у євровалюті підйомними. Про новий контракт ветерана, який вже був в Інтері однією ногою, оголосять цього тижня.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс провів 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 12 голів. За Наполі "Чіро" виступає з 2013-го.

"Шевченко, мов скалка в дупі – я засмутився, коли він не забив нам": тінь Царя, або Як українець робив 99 голів зі 100

blog_ava
Лідери Першої ліги платять своїм гравцям на рівні УПЛ – відомі зарплати в нижчих дивізіонах
11:42
3781
Теги
Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
23
год
:
15
хв
Герта
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук