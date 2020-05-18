Мертенс прийняв несподіване рішення щодо свого майбутнього, – Sportitalia

Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс вирішив, де продовжить свої виступи. Бельгійця активно сватали в міланський Інтер.

Нападник, найімовірніше, продовжить захищати кольори "партенопейців", стверджує Sportitalia.

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Мертенс нібито погодився продовжити контракт із Наполі. Нова угода розрахована на 2 роки. Бельгійський форвард зароблятиме 4 млн євро за сезон. Потенційні бонуси складають ще 500 тисяч. Також Мертенс отримає 3 млн у євровалюті підйомними. Про новий контракт ветерана, який вже був в Інтері однією ногою, оголосять цього тижня.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс провів 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 12 голів. За Наполі "Чіро" виступає з 2013-го.

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