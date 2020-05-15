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Интер договорился о контракте с Мертенсом – известны детали соглашения

21:55 34 Читати українською
Интер договорился о контракте с Мертенсом – известны детали соглашения
Дрис Мертенс / Reuters

Миланский Интер согласовал условия личного контракта с нападающим Наполи Дрисом Мертенсом.

"Нерадзурри" согласовали детали контракта с бельгийским форвардом, сообщает Corriere della Sera.

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Мертенсу предложили 2-летний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон. Также 33-летний бельгиец получит подъемные в размере 4 млн в евровалюте. Мертенс якобы уже согласился на условия сотрудничества с Интером. На Джузеппе Меацца он переберется летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. В составе миланцев форвард сможет играть в линии атаки со своим соотечественником Ромелу Лукаку.

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