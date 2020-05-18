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Наполи готов подписать героя Копа Америка Эвертона, – СМИ

17:35 31 Читати українською
Наполи готов подписать героя Копа Америка Эвертона, – СМИ
Эвертон / AGIF

Итальянский Наполи в ближайшее трансферное окно планирует подписать нападающего бразильского Гремио Эвертона.

"Партенопейцы" готовы потратить на трансфер 25 млн евро, сообщает Globo Esporte.

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Летом Наполи готовится переформатировать линию атаки. Эвертон на Сан-Паоло может заменить испанца Хосе Кальехона. Бразильский вингер может сыграть на обоих флангах атаки и стал героем Копа Америка-2019, забив 3 мяча и помог селесао оформить титул. Гремио планировал выручить за нападающего не менее 40 млн в евровалюте, но в условиях финансового кризиса готов уменьшить аппетиты.

В сезоне-2020 Эвертон провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину

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