Мерсон: Манчестер Юнайтед платит 80 миллионов за игроков, но почему бы не потратиться на тренера
Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон дал совет руководству МЮ.
"Я просто не могу поверить, что они делают. Просто ждут следующего сезона, чтобы назначить нового тренера.
Скоулз: У Саутгемптона есть тренер, а у Манчестер Юнайтед – спортивный директор
Нужно проделать большую работу. Не удастся просто позвать нового тренера и повторить все это в следующем сезоне. Они отстают на миллион миль, требуются быстрые перемены.
Я бы назначил тренера как можно скорее. Вы платите по 70-80 млн фунтов за игроков, и какие-то даже не играют. Почему бы не потратиться на тренера, если он вам нужен? На мой взгляд, это очень важно.
Кто-то может сказать, что роль тренера не так высока, но, по моему мнению, это самое важное. Хороший тренер создает хорошую команду", – цитирует Мерсона Sky Sports.
После 24 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.
Манчестер Юнайтед не смог победить Саутгемптон, оставшись вне топ-4 АПЛ