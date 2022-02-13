"Я просто не могу поверить, что они делают. Просто ждут следующего сезона, чтобы назначить нового тренера.

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Нужно проделать большую работу. Не удастся просто позвать нового тренера и повторить все это в следующем сезоне. Они отстают на миллион миль, требуются быстрые перемены.

Я бы назначил тренера как можно скорее. Вы платите по 70-80 млн фунтов за игроков, и какие-то даже не играют. Почему бы не потратиться на тренера, если он вам нужен? На мой взгляд, это очень важно.

Кто-то может сказать, что роль тренера не так высока, но, по моему мнению, это самое важное. Хороший тренер создает хорошую команду", – цитирует Мерсона Sky Sports.

После 24 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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