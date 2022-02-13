"Я просто не можу повірити, що вони роблять. Просто чекають наступного сезону, щоби призначити нового тренера.

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Потрібно провести велику роботу. Не вдасться просто покликати нового тренера і повторити все це наступного сезону. Вони відстають на мільйон миль, потрібні швидкі зміни.

Я б призначив тренера якнайшвидше. Ви платите по 70-80 млн фунтів за гравців, і не всі навіть грають. Чому б не витратитись на тренера, якщо він вам потрібен? На мою думку, це дуже важливо.

Хтось може сказати, що роль тренера не така висока, але, на мою думку, це найважливіше. Хороший тренер створює хорошу команду", – цитує Мерсона Sky Sports.

Після 24 турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Саутгемптон, залишившись поза межами топ-4 АПЛ