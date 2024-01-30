В матче между Удинезе и Миланом вратарь "россонери" Майк Меньян был освистан и оскорблён со стороны местной публики, из-за чего сама игра была дважды прервана. Меньян обвинил болельщиков Удинезе в расизме – они издавали обезьяньи крики в его адрес. Позже полиция идентифицировала пятерых нарушителей, а Удинезе запретил им посещение своего стадиона до конца жизни.

Удинезе узнал наказание за расизм своего болельщика в адрес Меньяна

Этот инцидент побудил мэра Удине Альберто Феличе Де Тони поставить на голосование вопрос о присуждении Меньяну звания почётного жителя Удине. В такой способ мэр хотел продемонстрировать, что удинцы не являются расистами. Однако, как информирует ANSA, горсовет провалил голосование – нужное количество голосов "за" так и не было набрано. Для принятия предложения мэра требовалось набрать три четверти голосов, но правоцентристское меньшинство единогласно проголосовало против этого предложения.

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