У матчі між Удінезе і Міланом воротар "россонері" Майк Меньян був освистаний і ображений з боку місцевої публіки, через що саму гру було двічі перервано. Меньян звинуватив уболівальників Удінезе в расизмі – вони видавали мавпячі крики на його адресу. Пізніше поліція ідентифікувала п'ятьох порушників, а Удінезе заборонив їм відвідування свого стадіону до кінця життя.

Удінезе дізнався покарання за расизм свого вболівальника на адресу Меньяна

Цей інцидент спонукав мера Удіне Альберто Феліче Де Тоні поставити на голосування питання про присудження Меньяну звання почесного жителя Удіне. У такий спосіб мер хотів продемонструвати, що удинці не є расистами. Однак, як інформує ANSA, міськрада провалила голосування – потрібну кількість голосів "за" так і не було набрано. Для ухвалення пропозиції мера потрібно було набрати три чверті голосів, але правоцентристська меншість одноголосно проголосувала проти цієї пропозиції.

Мілан видряпав перемогу над Удінезе в скандальному матчі – божевільні гойдалки на 5 голів у ювілейний вечір Піолі