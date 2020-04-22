"Меня воспитывали, что нужно уважать стариков, а тут еще и немного больного": Поворознюк ответил на слова Рафаилова

Президент Ингульца Александр Поворознюк эмоционально отреагировал на критику экс-гендиректора Зари Сергея Рафаилова.

Напомним, недавно бывший гендиректор Зари Сергей Рафаилов раскритиковал Ингулец, заявив, что колхоз не может поднять украинский футбол. Клуб в своем официальном заявлении ответил функционеру, а теперь настал черед президента Ингульца.

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"Меня родители воспитывали, что нужно с уважением относиться к старикам, а тут еще и немного больному человеку. С такими людьми просто не хочу тратить время – у него это или старческое, или он психически болен. Он начал меня критиковать за, что я езжу на джипе с номерами "Папа" – он просто не понимает, настолько они мне дороги. Все мои пайщики из корпорации Агрофирма Пятихатская сбрасывались с каждого двора по 2-3 гривны, чтобы подарить мне эти номера на день рождения за то, что я взял предприятие из банкротов и за 5 лет вывел его в топ-100 лучших предприятий Украины.

Я горжусь этим, что они мне подарили эти номера. Они хотели написать "Батько", но им не хватило на одну букву – они не захотели у меня брать и написали "Папа". А это чучело начинает мне рассказывать, что я больной человек, потому что езжу с такими номерами. Сделай в жизни что-нибудь, сколько я сделал, а потом будешь говорить", – сказал Поворознюк в эфире Youtube-канала Бомбардир.

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