"Після Карпат нас носили на руках і наливали": Михайленко йому відмовив, а Кополовець допоміг із переїздом

Інтерв'ю "Футбол 24" із хавбеком, який до 23 років виступав на аматорському рівні, а зараз забиває Металісту та СК Дніпро-1.

У професіональний футбол він потрапив лише у 23 роки – до того часу виступав на аматорському рівні. Один рік провів у першості Рожнятівського району, ще декілька сезонів відбігав у чемпіонаті Івано-Франківської області. Дорогу у великий футбол йому дало місцеве Прикарпаття, яке він цього року, в статусі одного з лідерів команди, покинув заради львівського Руху. Наразі Богдан Оринчак на правах оренди виступає у складі ужгородського Миная.

Футбол 24 розпитав Богдана про ці етапи його кар’єри, а також роботу в час карантину.

Прикарпаття – Карпати

– Це був один із найпам’ятніших поєдинків у моїй кар’єрі (Прикарпаття обіграло Карпати – 2:1 – у Кубку України 2017/18, – Футбол 24). Ту перемогу ми святкували майже добу. Жартую (Усміхається). У Першій лізі небагато матчів, які можна назвати словом "дербі", але це було саме воно – справжнє дербі, і я це відчув. Не можу сказати, що Карпати не хотіли виграти. Просто ми хотіли цього більше. Не раз чув, що нібито нам сумку грошей занесли перед матчем, щоб мотивувати, але такого не було.

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Коли команди з твого міста більше десяти років не можуть пробитися в 1/8 фіналу Кубка України, а ви граєте з командою, яка переживає серію невдач, то яка ще потрібна мотивація? Преміальні за ту гру нам виплатили пізніше: щоправда, обіцяли одну суму, а віддали іншу, сказавши, що не змогли назбирати. Та це не так важливо, бо в ту ніч нас у Франківську носили на руках – треба було лише мати здоров'я пити з тими, хто пригощав.

СК Дніпро-1

– Перед стартом сезону 17/18 сказав партнерам по команді: якщо я заб'ю СК Дніпро-1, Металісту та Волині, то з якоюсь із цих команд поїду на збори. Забив Дніпру і Металісту, але, на жаль, не забив Волині. Та на збори все одно поїхав. Мене з одноклубником (Ярославом Конкольняком, – Футбол 24) запросив Дмитро Михайленко з СК Дніпро-1, вони тоді якраз до Прем'єр-ліги готувалися.

Зіграли декілька матчів, я навіть забив гол у спарингу з луганською Зорею, але контракти з нами не підписали. Михайленко після одного з матчів пояснив нам це тим, що Прикарпаття хотіло за нас гроші, а в Україні така ситуація, що гроші за гравців не платять.

Рух

– На перегляд мене запросив головний тренер – Юрій Михайлович Бакалов. Десь тиждень я тренувався з командою, навіть зіграв одну гру. Але оскільки мій контракт належав Прикарпаттю, треба було повертатися до Івано-Франківська. Пояснив усе головному тренеру, спортивному директору, мені сказали: не переживай, ти сподобався президенту, тож ми з тобою підписуємо контракт.

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Не знаю, чи платив Рух за мене якісь гроші, це питання між собою вирішували Григорій Козловський і мер Франківська Руслан Марцінків. Рух підписав мене на півтора року, але на зборах у Туреччині керівництво вирішило, що півроку я проведу в оренді в закарпатському Минаї.

Минай і карантин

– На час карантину гравців Минаю відпустили додому, сказали підтримувати форму самостійно. Ця карантинна відпустка планувалася на 10 днів, а затягнулася вже на місяць. Наразі інформації, коли повернемося до тренувань, немає. Та й узагалі – моя оренда була розрахована лише на півроку, тому, можливо, після карантину одразу повернуся в Рух. Шкода звісно, що так вийшло, бо встиг зіграти за Минай лише один матч.

Про Кополовця

– Михайло Михайлович хоч і спортивний директор, але всередині команди це не відчувається. Для хлопців він наразі більше партнер, аніж керівник. Міша тренується нарівні з усіма, або й, можливо, навіть інтенсивніше за інших. Тим паче Васильович (Василь Кобін, – Футбол 24) йому ніяких поблажок не робить. Кополовець завжди готовий допомогти: як тільки я переїхав в Ужгород, він допоміг не лише знайти квартиру, а й навіть речі перевезти.

Святослав Драбчук, спеціально для Футбол 24

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