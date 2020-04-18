Рафаилов: Что Ингулец, что Колос – одно и то же, отдельный колхоз не поднимет украинский футбол

Бывший гендиректор Зари Сергей Рафаилов скептически оценивает будущее УПЛ.

"Со стороны УАФ нет никакой помощи футбольным клубам. Я вообще боюсь, что вскоре Премьер-лига превратится в ДСО (добровольное спортивное общество – прим.) "Урожай". Подобные предприятия всегда были очень убыточными, а сейчас многие думают о том, что отдельно взятый колхоз поднимет украинский футбол до невиданных высот.

Экс-президент УПЛ заинтересован в работе в Заре

Что Ингулец, Колос – это одно и то же. Это то, что я говорил о ДСО "Урожай". Вы же понимаете, что бизнес, благодаря которому владельцы этих клубов зарабатывают деньги, он очень зависим от внешних факторов. Сегодня есть урожай, завтра его нет. А сейчас в украинском футболе большинство клубов не научились самостоятельно зарабатывать деньги и существовать без финансовых вливаний своего владельца", – цитирует Рафаилова football.ua.

После 19 туров Первой лиги Ингулец расположился на третьей строчке и сохранил хорошие шансы на выход в УПЛ.

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