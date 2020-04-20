"Есть доказательства, что меня "выгнали" из Зари за кражи и скандалы?" – Рафаилов "наехал" на Поворознюка и Ингулец

Бывший гендиректор Зари Сергей Рафаилов ответил на слова Ингульца о себе.

"У Ингульца есть какие-то доказательства того, что меня "выгнали" из Зари за кражи и скандалы? Пусть лучше свою автобиографию напишет их президент (Александр Поворознюк – прим.) и расскажет, за что его выгнали из Десны. Из Зори меня никто не выгонял, я сам написал заявление об увольнении, отработал две недели, как того требует закон, и ушел.

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Раз они такое пишут, значит это у них проблемы. Значит это у их президента психические расстройства. Человек с нормальной психикой не может ездить на автомобиле с номерами "ПАПА", а потом рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек. Пусть предоставят доказательства того, что Рафаилов не такой уж и святой. Я далеко не святой, но святость в том, что никто ниоткуда меня не выгонял и, тем более, никаких краж не было. Лучше спросить у Поворознюка о том, когда они достроят свой стадион. То, что Ингулец пишет – лишнее доказательство уровня клуба. Пусть докажут свои слова. Это будет всем интересно", – сказал Рафаилов в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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