"Мы находимся в постоянном контакте с посольством Италии в Киеве. Нам посоветовали оставаться в отеле по ряду причин. Дорога, ведущая к границе, перекрыта, стоят длинные очереди из машин. Говорят о 70-километровых пробках. Запасы бензина недостаточны, как и продовольствия. Ехать куда-то в таких условиях – это вопрос выживания, покидать отель было бы очень опасно.

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Мы слышали, как падали бомбы в среду вечером, а также сегодня вечером (разговор состоялся накануне – прим. ). Нас успокаивают, говоря, что ничего не происходит с мирными жителями. Точнее, ничего не произошло с гражданскими иностранными гражданами. Но никто никогда не был в такой ситуации. В отеле остались только мы, я и бразильские игроки. В клубе больше никого нет.

Я придерживаюсь ценностей, которые заложил мой отец, поэтому остаюсь с молодыми игроками, чтобы показать, что мы все вместе. Для меня это верно. М ы не можем позволить себе ставить страх выше жизни.

Я ужасно переживаю за украинских футболистов. Кто-то здесь один, кого могут взять в армию, даже 18-20-летних. Мы поедем домой, а они приступят к оружию? Меня сводит с ума то, что я ничем не могу помочь им. Те, кто не разбирается в футболе, в построении команды, в том, что такое ответственность, могут принять меня за зануду, но мне жаль видеть своих мальчиков такими", – цитирует Де Дзерби Radio Deejay .