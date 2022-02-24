Из-за нападения России на Украину в нашем государстве введено военное положение. В таких условиях крайне сложно покинуть страну. Иностранцы оказались практически заблокированными. В том числе и футболисты.

Кожен із нас – солдат! Заява сайту Футбол 24

Латиноамериканские легионеры Динамо и Шахтера вместе со своими семьями собрались в киевской гостинице и записали видео. Футболисты попросили у Бразилии помочь организовать эвакуацию из Украины.

Слово взял защитник Шахтера Марлон: "Мы собрались здесь, мы – Динамо и Шахтер, вместе с нашими семьями. Мы здесь ждем, заперты в отеле. Просим вашей помощи. Границы закрыты, аэропорты закрыты. Мы не можем покинуть страну. Мы просим поддержки правительства Бразилии. Мы надеемся, что вы можете нам помочь".

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