"Меня ни одна команда не разочаровала, потому что я от них ничего не ждал. У нас уровень футбола катастрофически упал из-за войны, тут ничего не поделаешь.

"С Динамо необходимо быть осторожным": наставник Бешикташа озвучил план на ответный матч Лиги конференций

Если наши клубы проходят два-три круга в квалификации – это уже сенсация. К сожалению, я ничего не жду от наших команд в Европе", – сказал Кополовец в комментарии Українському футболу.

Напомним, Ворскла в нынешней еврокубковой кампании вылетела во втором раунде квалификации Лиги конференций от грузинской Дилы. СК Днепр-1 на этом же этапе был выбит Панатинаикосом из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где не сумел пройти пражскую Славию и опустился в Лигу конференций (в первом матче за выход в групповой этап днепряне расписали ничью (1:1) со Спартаком Трнава). Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций едва прошло греческий Арис, а в первом матче решающей дуэли с Бешикташем уступило 2:3.

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