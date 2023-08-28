Главный тренер "черных орлов" Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от повторного поединка турецкой и украинской команд в борьбе за выход в групповой этап третьего по силе еврокубка.

"Конечно, победа в первом матче является преимуществом, но нам противостоит очень опытный тренер, а Динамо – клуб с большим европейским опытом.

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Необходимо быть осторожными. В ответном матче нам нужно сыграть так же серьезно и дисциплинированно.

Впереди – 90 минут поединка. Для нас очень важно, чтобы мы оставались полностью сконцентрированными, нельзя допустить даже малейшей расслабленности", – цитирует Гюнеша Yeni Şafak.

Напомним, первая встречи завершилась обидным поражением Динамо 2:3. Ответный матч – в четверг, 31 августа, в 21:00.

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