"Мене жодна команда не розчарувала, бо я від них нічого не чекав. У нас рівень футболу катастрофічно впав через війну, тут нічого не поробиш.

"З Динамо необхідно бути обережним": наставник Бешикташа озвучив план на матч-відповідь Ліги конференцій

Якщо наші клуби проходять два-три кола у кваліфікації – це вже сенсація. На жаль, я нічого не чекаю від наших команд у Європі", – сказав Кополовець у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Ворскла у цьогорічній єврокубковій кампанії вилетіла у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій від грузинської Діли. СК Дніпро-1 на цьому ж етапі був вибитий Панатінаїкосом з Ліги чемпіонів у Лігу Європи, де не зумів пройти празьку Славію і опустився у Лігу конференцій (у першому матчі за вихід у груповий етап дніпряни розписали нічию (1:1) зі Спартаком Трнава). Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій ледве пройшло грецький Аріс, а у першому матчі вирішальної дуелі з Бешикташем поступилось 2:3.

Аномальний Шахтар, третя відставка в УПЛ – тренер нарікає на погрози, катастрофа Ротаня і диво-трансфери третьої сили