Пятый тур УПЛ запомнился очередной отставкой: сербский специалист Ненад Лалатович после ничьей с Минаем заявил, что собирается покинуть Зарю. За 5 матчей луганчане сумели одержать лишь одну победу, а в квалификации Лиги Европы уступили в первой встрече пражской Славии (0:2), практически сделав невозможным выход в групповой этап второго по силе еврокубка.

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