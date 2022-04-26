Перед матчем Динамо з дортмундською Борусією в Мірчі Луческу взяли інтерв'ю німецькі журналісти. Серед іншого його запитали про скандальну заяву, де румун сказав, що він не підтримує дискваліфікацію російських спортсменів.

"Я чекав цього питання. Мене тоді неправильно зрозуміли, мої слова подали у неправильному світлі. Я просто мав на увазі, що російські спортсмени не повинні розплачуватися за те, що відбувається в Україні.

Безумовно, спортсмен чи асоціація, які підтримують війну, повинні піддатися санкціям. Інакше дух чесної гри та спорту опинився б під сумнівом. З іншого боку, я вважаю, що спорт може стати послом миру та відбудувати мости", – сказав Луческу в інтерв'ю Augsburger Allgemeine Zeitung.

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