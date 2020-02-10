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"Меня могло бы уже не быть", – Фердинанд признался, что имел серьезные проблемы с алкоголем после смерти жены

21:41 112 Читати українською
"Меня могло бы уже не быть", – Фердинанд признался, что имел серьезные проблемы с алкоголем после смерти жены
Рио Фердинанд / Фото PCN

Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал, как сумел победить "зеленого змея".

"Я выпивал почти каждый вечер, как только дети ложились спать. Я был разбит. Я думал, что держу это в тайне от детей, и узнать обратное было трудно для меня. Меня бы не стало, но встреча с Кейт (нынешняя жена Рио – прим .) все изменила, и это безусловно положительный момент.

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Я думал, что никогда не буду счастлив снова, что никогда никого не встречу. Я довольствовался тем, что есть я и дети. Думал, только так и будет. Но потом что-то изменилось", – цитирует Фердинанда BBC.

Ребекка, бывшая жена Фердинанда, умерла в 2015-м от рака груди. Рио воспитывает троих детей.

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Теги
Англия Рио Фердинанд Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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