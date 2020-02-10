"Меня могло бы уже не быть", – Фердинанд признался, что имел серьезные проблемы с алкоголем после смерти жены

Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал, как сумел победить "зеленого змея".

"Я выпивал почти каждый вечер, как только дети ложились спать. Я был разбит. Я думал, что держу это в тайне от детей, и узнать обратное было трудно для меня. Меня бы не стало, но встреча с Кейт (нынешняя жена Рио – прим .) все изменила, и это безусловно положительный момент.

"Пошли все на**ен, кто так думает": Милевский возмущен тем, что его называют алкоголиком

Я думал, что никогда не буду счастлив снова, что никогда никого не встречу. Я довольствовался тем, что есть я и дети. Думал, только так и будет. Но потом что-то изменилось", – цитирует Фердинанда BBC.

Ребекка, бывшая жена Фердинанда, умерла в 2015-м от рака груди. Рио воспитывает троих детей.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном