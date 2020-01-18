"Пошли все на**ен, кто так думает": Милевский возмущен тем, что его называют алкоголиком

Форвард Динамо Брест Артем Милевский рассказал, были ли у него проблемы с алкоголем во время выступлений за киевское Динамо.

"Отдыхали и чудили все. Почему алкоголики Милевский и Алиев? Очень часто задавал себе этот вопрос. Это немножко раздражает. Да, люблю выпить, вопросов нет. Но какой я алкоголик?

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Алкоголики – это люди, которые собирают бутылки по Крещатику, условно говоря. А посмотрите, как я выгляжу. Я что, похож на алкоголика? Я адекватно говорю, адекватно все понимаю, стал чемпионом Беларуси. Я знаю, что мне делать. Я – адекватный человек. Какой я алкоголик? Не хочу даже знать людей, которые так думают и так говорят. Могу не употреблять алкоголь? Конечно, могу

Я не помню, чтоб я не стоял на ногах или падал. Поэтому не приятно это слово. Пошли они все на**ен, честно. Мы с Алиевым были настолько сильными футболистами, что могли приехать на тренировку после ночных гулянок, но всех трезвых обыгрывали в этом Динамо-2", – отметил Милевский в программе Вацко LIVE.

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