"Мене могло б вже не бути", – Фердінанд зізнався, що мав серйозні проблеми з алкоголем після смерті дружини

Легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд розповів, як зумів перемогти "зеленого змія".

"Я випивав майже щовечора, як тільки діти лягали спати. Я був розбитий. Я думав, що тримаю це в таємниці від дітей, і дізнатися зворотнє було важко для мене. Мене б не стало, але зустріч з Кейт (нинішня дружина Ріо – прим.) все змінила, і це безумовно позитивний момент.

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Я думав, що ніколи не буду щасливий знову, що ніколи нікого не зустріну. Я задовольнявся тим, що є я і діти. Думав, тільки так і буде. Але потім щось змінилося", – цитує Фердінанда BBC.

Ребека, колишня дружина Фердінанда, померла у 2015-му від раку грудей. Ріо виховує трьох дітей.

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