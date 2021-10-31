Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу матча 10-го тура АПЛ против Тоттенхэма и рассказал о реакции команды на громкое фиаско в игре с Ливерпулем.

"Перед игрой мы понимали, что позади тяжелая неделя из-за результата, которого мы не ожидали. Команда была под давлением, была немного удручена, но мы знали, что сегодня сможем хорошо ответить. Мы сыграли хорошо, отлично начали игру. Конечно, моя работа – помогать команде опытом, голами, передачами, и я сделал это сегодня. Мне очень приятно. С точки зрения команды, на мой взгляд, была невероятная игра.

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Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что однажды люди скажут, что мы идеальны, а в другой день – что мы дерьмо. Я знаю это, нужно справиться с подобными вещами. Но действительно лучше, когда тебя хвалят и довольны тобой. Иногда жизнь такая, порой нужно пережить плохие моменты", – приводит слова Роналду офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, манкунианцы разбили Тоттенхэм (3:0), а Криштиану отличился голом и ассистом. Неделей ранее Манчестер Юнайтед был уничтожен Ливерпулем – 0:5.

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