"Мы уже общались с киевским Динамо. Пошла информация, что меня меняют на Руслана Ротаня. Он идет в Днепр, я – в Динамо. Агент начал договариваться с Суркисом о переходе и других вещах. Это было примерно 10 декабря 2007 года.

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В Динамо говорят: "Давай уже завершим переговоры после Нового года, после 16 января. Сядем, будем разговаривать". И агент, и я думаем – это несерьезно.

Через два дня звонок из Шахтера: "Мы хотим тебя видеть, платим отступные, приезжай подписывать контракт". Я сел в машину, подписал контракт, и вопрос закрылся. Это было серьезно, это – уважение к футболисту, когда в нем заинтересованы. Совсем другой разговор, конкретика, уверенность.

Хотя я вообще хотел в Европу. Нравился чемпионат Италии. Но вариантов не было. Или Динамо с их несерьезным отношением, или Шахтер – где все солидно. Выбор был очевидным. Болельщики Днепра на меня обижались, хотя я хотел с Днепром чего-то достичь и уехать в Европу. Но меня поставили перед фактом в некоторых вещах. Я не уверен, что в Днепре мне дали бы нормально играть.

Днепр хотел, чтобы я ушел в Динамо в обмен на Ротаня, не знаю, с доплатой или без. Мы две недели общались с Динамо – нужен я или не нужен. А Шахтер выплатил отступные по контракту, и подписал меня. Выплатил 5 млн евро и 500 тысяч евро налогов", – рассказал Кравченко в интервью fanday.

Напомним, Константин выступал за Днепр с 2002 по 2007 годы. В 2008-м перебрался в Шахтер, за который провел лишь 28 матчей, отправляясь в аренды в Мариуполь и Карпаты.

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