"Ми вже спілкувалися з київським Динамо. Пішла інформація, що мене міняють на Руслана Ротаня. Він іде в Дніпро, я – в Динамо. Агент почав домовлятися із Суркісом про перехід та інші речі. Це було приблизно 10 грудня 2007 року.

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У Динамо кажуть: "Давай уже завершимо переговори після Нового року, після 16 січня. Сядемо, будемо розмовляти". І агент, і я думаємо – це несерйозно.

Через два дні дзвінок із Шахтаря: "Ми хочемо тебе бачити, платимо відступні, приїжджай підписувати контракт". Я сів у машину, підписав контракт, і питання закрилося. Це було серйозно, це – повага до футболіста, коли у ньому зацікавлені. Зовсім інша розмова, конкретика, впевненість.

Хоча я взагалі хотів у Європу. Подобався чемпіонат Італії. Але варіантів не було. Або Динамо з їхнім несерйозним ставленням, або Шахтар – де все солідно. Вибір був очевидним. Уболівальники Дніпра на мене ображалися, хоча я хотів із Дніпром чогось досягти і виїхати в Європу. Але мене поставили перед фактом у деяких речах. Я не впевнений, що в Дніпрі мені дали б нормально грати.

Дніпро хотів, щоб я пішов у Динамо в обмін на Ротаня, не знаю, з доплатою, чи без. Ми два тижні спілкувалися з Динамо - потрібен я чи не потрібен. А Шахтар виплатив відступні за контрактом, і підписав мене. Виплатив 5 млн євро і 500 тисяч євро податків", – розповів Кравченко в інтерв'ю fanday.

Нагадаємо, Костянтин виступав за Дніпро з 2002 по 2007 роки. У 2008-му перебрався у Шахтар, за який провів лише 28 матчів, відправляючись в оренди в Маріуполь і Карпати.

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