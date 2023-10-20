"Люди завидуют очень сильно. Меня, например, в свое время "бухарем" расписали по всей Украине. На ICTV обо мне заказной материал вышел, в этом я уверен. Представили меня третьим алкашом в Украине. Я был в шоке, чуть с кровати не упал. Но этот след до сих пор тянется.

Левченко скептически оценил перспективы Срны в Шахтере и назвал своего фаворита на тренерское кресло

Как проводились замеры? Среди футболистов чемпионата Украины. Замеры взяли из космоса. Не помню уже фамилию корреспондента-инопланетянина. Я тогда молодой еще был, не понимал, как все устроено. Сейчас я уже разобрался, как клепают подобный компромат.

Зачем люди это делают? Из зависти, из мести за то, что в 2008 году отказался переходить из Днепра в Динамо. Плюс я играл за молодежную сборную, должен был попасть на чемпионат мира вместе с 1985 годом, будучи на год младше. Был в списке, но обрезали по этой же причине – не перешел в Динамо. Такое время было.

Выставили меня дурачком для всех. Каким-то асоциальным типом, алкашом. Но это – полная ложь. Никому ничего не хочу доказывать. У меня есть мама, папа, брат Антон и друзья, да и сотрудники, которые все обо мне знают, видят меня каждый день. Оправдываться мне неинтересно. А все то, что написано о моем, якобы, алкоголизме, написано, чтобы опорочить меня без малейших доказательств", – сказал Кравченко в интервью fanday.

Напомним, Константин начал профессиональную карьеру в Днепре в 2002 году, откуда перебрался в Шахтер. Успел поиграть также в Мариуполе и Карпатах. С 2014-го по сезону провел в юрмальском Спартаке, черниговской Десне и каменской Стали, где в 2016 году и повесил бутсы на гвоздь.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?