Матч Шахтер – ЛНЗ состоится сегодня, 21 октября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

"У нас не получилось": Срна – об увольнении ван Леувена, назначении тренером и будущего наставника Шахтера

Шахтер сменил тренера по ходу сезона. В последний раз такое случалось еще в эпоху Мирчи Луческу, а команду ныне возглавил его бывший капитан – Дарио Срна. Он подтвердил данные инсайдеров о готовности Рината Ахметова отправить Патрика ван Леувена в отставку два тура назад, после фиаско с Рухом, причем Дарио мог бы получить полноценный контракт. Хорват отказался, а нидерландца в итоге уволили после феерической победы над Антверпеном.

Точнее, через 12 дней после нее и за 5 дней до матча с ЛНЗ. Еще 15 октября Патрик руководил футболистами в товарищеской встрече с Рухом ("горняки" победили, 2:0), а уже 16-го Срна выступал перед командой в роли главного. Судя по интервью клубной пресс-службе, Дарио не очень-то и хочет тренировать – он неоднократно заявил о желании найти лучшего коуча, чем он сам.

Но пока именно Дарио готовит "оранжево-черных" в ЛНЗ. Чего ждать от Шахтера? Можно ли было наиграть что-нибудь новое за пять дней? Способны ли футболисты откатиться к настройкам времен Игора Йовичевича? Будем смотреть. Пока же игроки говорят об эмоциональном подъеме – это опять же подтверждает инсайды касательно недовольства прохладным характером Патрика ван Леувена и его требованиями.

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Дарио Срна объявил о возвращении к "шахтерскому футболу". Каким бы этот футбол ни был, он должен отличаться от стиля Патрика ван Леувена. Вероятно, команда существенно увеличит объемы работы на мяче, не отказываясь и от стерильных перекатов. Также можно ожидать увеличения влияния центрхахов, которые будут отвечать за продвижение. Есть высокая вероятность, что изменения произойдут и в организации прессинга.

Вот только немногие помнят, что Игор Йовичевич имел схожие с Патриком проблемы – его команда не лучшим образом действовала против низких блоков, выключалась посреди матча и допускала грубые ошибки в обороне. Ещё во времена Роберто Де Дзерби эти трудности стали обыденными (если не раньше), так что у ЛНЗ сегодня будут шансы.

Черкащане под руководством Олега Дулуба с ходу выдали мощную серию. Ничья с СК Днепр-1, победа над Рухом, 2:4 с Динамо – эти результаты не могли не радовать. Что наиболее важно, ЛНЗ грамотно действовал в тактическом плане, успешно перестраиваясь по ходу матчей и демонстрируя хорошую статистику. Прекрасная кадровая комплектация благодаря опытному коучу конвертировалась в игровой прогресс.

Далее по календарю были Вереск и Александрия. Казалось, что со своим нынешним футболом новичок УПЛ даже не заметит этих соперников – впрочем, команду опустили с небес на землю. Черкащане сыграли дважды по 0:0, почти ничего не создав впереди, да ещё и много позволив на собственной половине. Как следствие команда остаётся в зоне переходных матчей.

Интересно посмотреть, как ЛНЗ сыграет с Шахтером. Против Динамо тренерский штаб попытался закрыться в низком блоке, отказавшись от давления, но киевляне раскатывали такую модель – а вот работая смелее (а также отстранив Селина от билд-апа) коллектив создал гранду безумные проблемы. Нынешние "горняки" кажутся такими же "мягкими" и уязвимыми, как и киевляне.

Донеччане, однако, должны завестись. Ничья с Рухом и поражение полтавским детям болезненно бьют по эго, а ещё сильнее они ударили по чемпионским амбициям – от первой позиции Шахтер отстал на пять очков (хотя есть матч в запасе). В конце концов, приход нового коуча всегда приводит к эмоциональному подъему. Похоже, сегодня на Арене Львов откатают очень интересный поединок.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лемкин, Траоре, Петряк (Шахтер)

Дисквалифицированные: Г. Пасич, Лопыренок (оба – ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – ЛНЗ

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондар, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив, Бондаренко, Судаков – Келси

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Ковалев, Селин – Стасюк, Бойко, Калюжный, Норенков – Наумец, Хобленко, Олейник

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Дарио Срны – 1:35. На триумф ЛНЗ дают 10.00, а ничью оценили коэффициентом 5.40.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.68, аналогичный тотал меньше – 2.20. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.20, а Алексея Хобленко – на 4.00.

Шахтер не похож на себя – что происходит с чемпионом?