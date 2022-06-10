Минувшим летом серб покинул Альтах и ​​после этого больше нигде не играл. Он никогда не заявлял, что завершил карьеру. До интервью с Augsburger Allgemeine .

"Я просто еще не успел сделать это официально. Время от времени слежу за футболом, но игру не смотрю. Лишь важнейшие моменты, хочу видеть голы. Меня футбол сам по себе не интересует, но я рад за своих бывших одноклубников", – заявил Невен.

Чемпион Европы-2016 завершил карьеру

Более 10 лет назад он основал фонд, занимающийся поставкой питьевой воды в Восточную Африку. Вместе с местными партнерами компания спортсмена бурит скважины и строит канализационные системы. Сейчас завершено 464 проекта, которые помогают более 180 тысячам человек. Ежегодно Суботич жертвует в фонд 400 тысяч евро.

"Женщины и дети находятся в пути до шести часов в день, нося грязную воду. Вы можете представить, что происходит, если вы пьете зараженную воду ежедневно? Вместо того чтобы ходить в школу, дети должны носить воду. Так образование становится роскошью, а вода – потребностью и обязанностью.

У меня была отличная карьера. Я бы мог еще поиграть за некоторые команды, но на это нужно время, а у меня его нет. Не могу играть в футбол и управлять фондом. Мне нравится быть образованным. Хочу построить что-нибудь значимое", – резюмировал уже бывший игрок.

Напомним, Невен наиболее известен по выступлениям в Борусии Дортмунд, с ней он доходил до финала ЛЧ в 2013 году, но уступил Баварии 1:2. В активе футболиста два триумфа в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии.