Последним клубом 40-летнего португальца стал греческий Аполлон Смирнис, который по итогам сезона 2021/22 занял последнее место и вылетел из элиты. Ветеран наиграл 20 матчей, а теперь решил завершить профессиональную карьеру.

Тевес завершил карьеру

"Сегодня я сообщаю, что завершаю карьеру футболиста. Благодарен за всё всем менеджерам клубов, тренерам, одноклубникам и людям, которые были причастны к моей спортивной жизни.

Спасибо моей семье и друзьям за всю поддержку. Это путешествие кончается, но появятся другие возможности. Скоро увидимся. Спасибо", – написал Бруну Алвеш в Instagram.

За свою длительную карьеру защитник выступал за многие клубы – Порту, Фенербахче, Кальяри, Парму, Рейнджерс и Фамаликан. На некоторое время потерял голову, умудрившись поиграть и на России в составе Зенита. В составе сборной Португалии Алвеш сыграл 96 матчей, забил 11 голов и стал чемпионом Европы-2016.

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