Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о своем проигрыше на выборах 2019 года в законодательный орган по мажоритарному округу.

"Я самый счастливый человек в мире, что не прошел в Верховную Раду. Такие, как я, там бы не были. Меня бы или посадили, или убили.

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По-волчьи выть я не буду точно. Вы просто не представляете, как я гулял и отдыхал из-за того, что не прошел.

Для меня было принципиально одно – когда за "Зе" все голосовали просто автоматом, я в районе выиграл у "Зе" более чем на половину. Для меня это был принципиальный вопрос.

Было бы Ингульцу сейчас проще с арбитрами, если бы я в ВРУ вошел в комитет по вопросам молодежи и спорта? Чтобы они (рефери, – прим.) падали не ногами, а головами в люк или что?" – сказал Поворознюк в программе "Пряма червона".

Напомним, после 10-ти туров Ингулец в турнирной таблице УПЛ идет двенадцатым, имея в своем активе 8 очков.

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