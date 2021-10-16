"Я вообще не понимаю сумасшедших зарплат футболистов. У меня с первого дня работает схема с большими премиальными, чтобы мотивировать игроков. А сейчас я ввожу новую схему – это будут "плавающие" зарплаты.

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Если ты сидишь в запасе и получаешь свои 50, то дураком не надо быть – еще выходить на поле и ноги бить. Если кто-то отбывает номер, мы это увидим. Есть футболисты, которые просто получают свои бабки, сидят на тренировочном процессе, а затем вечером с девочками гуляют и отдыхают. Им этого достаточно. Будем переподписывать контракты, а если они не согласятся – будем разрывать соглашения. Те, кто боятся конкуренции и распускают сопли – не для Ингульца.

В 2014 году, когда я выигрывал кубок Украины среди любителей, у меня вообще не было премиальных за победу. Я сказал: "Ребята, видите тоннель? Там в конце лежит мешок с деньгами. Выиграете кубок, тогда заберете его", – сказал Поворознюк в программе "Пряма червона".

Напомним, после 10-ти туров Ингулец в турнирной таблице УПЛ идет двенадцатым, имея в своем активе 8 очков.

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