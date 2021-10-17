"Мене б посадили або вбили": Поворознюк – про програні вибори до Верховної Ради
Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про свій програш на виборах 2019 року у законодавчий орган по мажоритарному округу.
"Я найщасливіша людина у світі, тому що не пройшов до Верховної Ради. Такі, як я, там не були б. Мене б або посадили, або вбили.
Зарплата від виробітку – Поворознюк погрожує гравцям Інгульця розривом контрактів у разі відмови від плаваючих виплат
По-вовчому вити я не буду точно. Ви просто не уявляєте, як я гуляв і відпочивав через те, що не пройшов.
Для мене було принципово одне – коли за "Зе" всі голосували просто автоматом, я в районі виграв у "Зе" більше ніж на половину. Для мене це було принципове питання.
Чи було б Інгульцю зараз простіше з арбітрами, якби я у ВРУ увійшов до комітету з питань молоді та спорту? Щоб вони (рефері, – прим.) падалі не ногами, а головами в люк чи що?" – сказав Поворознюк у програмі "Пряма червона".
Нагадаємо, після 10-ти турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ йде дванадцятим, маючи у своєму активі 8 очок.
"Гранати падали навколо – я це пережив": він вразив Кварцяного, ледь не перейшов у Динамо і захоплювався Блохіним