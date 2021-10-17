Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про свій програш на виборах 2019 року у законодавчий орган по мажоритарному округу.

"Я найщасливіша людина у світі, тому що не пройшов до Верховної Ради. Такі, як я, там не були б. Мене б або посадили, або вбили.

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По-вовчому вити я не буду точно. Ви просто не уявляєте, як я гуляв і відпочивав через те, що не пройшов.

Для мене було принципово одне – коли за "Зе" всі голосували просто автоматом, я в районі виграв у "Зе" більше ніж на половину. Для мене це було принципове питання.

Чи було б Інгульцю зараз простіше з арбітрами, якби я у ВРУ увійшов до комітету з питань молоді та спорту? Щоб вони (рефері, – прим.) падалі не ногами, а головами в люк чи що?" – сказав Поворознюк у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, після 10-ти турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ йде дванадцятим, маючи у своєму активі 8 очок.

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