Защитник Реала Ферлан Менди рассказал, как переживал во время подписания соглашения со "сливочными".

"Когда подписал контракт с Реалом, очень боялся. Попасть сюда очень сложно, но я быстро адаптировался.

Кажется, в итоге всё сложилось хорошо. Не думаю, что я отнял место у Марсело. У нас хорошие отношения, он до сих пор даёт мне хорошие советы", – цитирует Ферлана Менди Marca со ссылкой на французскую телевизионную передачу Telefoot.

Напомним, Менди перебрался в Реал из Лиона прошлым летом. "Сливочным" пришлось выложить за защитника 48 млн евро. В общем француз уже успел провести 34 поединка в футболке мадридцев, отметиться одним голом и четырьмя ассистами.

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