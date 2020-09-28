Оборонець Реала Ферлан Менді розповів, як переживав під час підписання угоди з "вершковими".

"Коли підписав контракт з Реалом, дуже боявся. Потрапити сюди дуже складно, але я швидко адаптувався.

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Здається, в результаті все склалося добре. Не думаю, що я забрав місце у Марсело. У нас хороші відносини, він до сих пір дає мені хороші поради", – цитує Ферлана Менді Marca з посиланням на французьку телевізійну передачу Telefoot.

Нагадаємо, Менді перебрався в Реал з Ліона минулого літа. "Вершковим" довелось викласти за оборонця 48 млн євро. Загалом француз вже встиг провести 34 поєдинки у футболці мадридців, відзначитись одним голом та чотирма асистами.

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