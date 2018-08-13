Менди ответил на резкие слова Гвардиолы

Защитник Манчестер Сити Бенджамин Менди ответил на заявление своего наставника Хосепа Гвардиолы.

Вчера в первом туре АПЛ Манчестер Сити уверенно обыграл Арсенал, а защитник "горожан" Бенджамин Менди отметился двумя голевыми передачами.

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Впрочем, после матча Гвардиола сказал, что ему иногда "хочется убить Менди" и высказал пожелание, что француз меньше внимания будет уделять социальным сетям.

Гвардиола: Иногда Мэнди хочется убить

Защитник "горожан" услышал тренера и решил ответить ему... в Twitter. Сначала футболист написал короткое "Упс...". Впоследствии на его странице появилось обещание больше времени посвящать футболу и меньше заниматься страницей в соцсетях.