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Менди ответил на резкие слова Гвардиолы

09:40 179 Читати українською
Менди ответил на резкие слова Гвардиолы
Бенджамин Менди / Фото: соцсети

Защитник Манчестер Сити Бенджамин Менди ответил на заявление своего наставника Хосепа Гвардиолы.

Вчера в первом туре АПЛ Манчестер Сити уверенно обыграл Арсенал, а защитник "горожан" Бенджамин Менди отметился двумя голевыми передачами.

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Впрочем, после матча Гвардиола сказал, что ему иногда "хочется убить Менди" и высказал пожелание, что француз меньше внимания будет уделять социальным сетям.

Гвардиола: Иногда Мэнди хочется убить

Защитник "горожан" услышал тренера и решил ответить ему... в Twitter. Сначала футболист написал короткое "Упс...". Впоследствии на его странице появилось обещание больше времени посвящать футболу и меньше заниматься страницей в соцсетях.

Англия1 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Манчестер Сити: Воскресенье 12 августа 2018

Арсенал
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Арсенал - Манчестер Сити Бенджамин Менди Бенджамин Менди Манчестер Сити Манчестер Сити
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