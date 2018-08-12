Арсенал – Манчестер Сіті: розкішний гол Стерлінга та повне домінування Гвардіоли над Емері в першому таймі

Арсенал приймає Манчестер Сіті у матчі першого туру АПЛ сезону 2018/19. Рахунок та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Манчестер Сіті розпочався о 18:00 за київським часом. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою гостей (1:0) завдяки голу Стерлінга.

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Команда Хосепа Гвардіоли, чинний чемпіон АПЛ, з перших хвилин почала диктувати власні умови гри на Емірейтс. Ман Сіті забрав собі м'яч та регулярно нагнітав поблизу штрафного майданчика Арсенала. Особливо старався Стерлінг, який часом просто знущався над обороною команди Емері. Прудконогий вінгер міг відкривати рахунок вже на 9-й хвилині, розхитавши Мустафі та пробивши в ближній кут, але у цій ситуації виручив Чех. Однак, як з'ясувалося незабаром, голкіпер "канонірів" лише відтермінував неминуче.

На 14-й хвилині Стерлінг немов на велосипеді промчався вздовж карного Арсенала та пробив прямісінько у дальній кут – 1:0. Все просто та вишукано.

Ман Сіті не зупинявся на здобутому та продовжував тероризувати оборону господарів, які за 30 хвилин гри майже нічого не створили попереду. Можна пригадати лише удар Бельєріна з правого кута штрафного, який впевнено парирував Едерсон. Натомість "містяни" лише дивом не подвоїли власну перевагу на 28-й хвилині. Марез класно виконав штрафний, Чех парирував м'яч перед собою, а Ляпорт з метра не зумів заштовхнути сферу в сітку.

На 35-й хвилині Емері довелось зробити вимушену заміну. Молодий Мейтленд-Найс, якого на лівому фланзі оборони Арсенала затероризували Марез та Вокер, зазнав пошкодження, а його місце посів ветеран Ліхтштайнер.

В кінці першого тайму, за повного домінування Манчестер Сіті, команди обмінялись двома небезпечними моментами. У "містян" стріляв Марез, зовсім трішки не поціливши в дальній кут, а "каноніри" відповіли потужним, але неточним ударом Обамеянга з лінії карного.

Арсенал – Манчестер Сіті – 1:0 (LIVE)

Гол: Стерлінг, 14