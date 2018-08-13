Менді відповів на різкі слова Гвардіоли

Захисник Манчестер Сіті Бенджамін Менді відповів на заяву свого наставника Хосепа Гвардіоли.
Учора в першому турі АПЛ Манчестер Сіті впевнено обіграв Арсенал, а захисник "містян" Бенджамін Менді відзначився двома гольовими передачами.
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Втім, після матчу Гвардіола сказав, що йому інколи "хочеться вбити Менді" та висловив побажання, що француз менше уваги приділятиме соціальним мережам.
Гвардіола: Іноді Менді хочеться вбити
Захисник "містян" почув тренера та вирішив відповісти йому... у Twitter. Спочатку футболіст написав коротке "Упс...". Згодом на його сторінці з'явилася обіцянка більше часу присвячувати футболу та менше перейматися сторінкою у соцмережах.