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Менді відповів на різкі слова Гвардіоли

09:40 797 Читать на русском
Менді відповів на різкі слова Гвардіоли
Бенджамін Менді / Фото: соцмережі

Захисник Манчестер Сіті Бенджамін Менді відповів на заяву свого наставника Хосепа Гвардіоли.

Учора в першому турі АПЛ Манчестер Сіті впевнено обіграв Арсенал, а захисник "містян" Бенджамін Менді відзначився двома гольовими передачами.

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Втім, після матчу Гвардіола сказав, що йому інколи "хочеться вбити Менді" та висловив побажання, що француз менше уваги приділятиме соціальним мережам.

Гвардіола: Іноді Менді хочеться вбити

Захисник "містян" почув тренера та вирішив відповісти йому... у Twitter. Спочатку футболіст написав коротке "Упс...". Згодом на його сторінці з'явилася обіцянка більше часу присвячувати футболу та менше перейматися сторінкою у соцмережах.

Англія1 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Манчестер Сіті: Неділя 12 серпня 2018

Арсенал
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Арсенал - Манчестер Сіті Бенджамін Менді Бенджамін Менді Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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