Гвардіола: Іноді Менді хочеться вбити

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після матчу його команди проти Арсенала (2:0) розповів, що захисник "містян" Бенджамін Менді залишає суперечливі враження своєю грою.

"Іноді Менді хочеться вбити, а інколи думаєш: "Вау, який гравець у нас є". Він дає енергію команді. Менді ще є багато над чим працювати та покращувати.

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Сподіваюсь, ми зможемо його переконати менше користуватись соціальними мережами", – цитує Гвардіолу офіційний Twitter Манчестер Сіті.

Нагадаємо, підопічні Гвардіоли сьогодні перемогли Арсенал у першому турі АПЛ. Бенджамін Менді віддав дві гольові передачі.

Арсенал – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу