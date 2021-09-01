Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди продолжает страдать от секс-скандала, в который попал в конце лета.

Заседание по делу 27-летнего француза прошло за закрытыми дверями. Суд отказался выпустить Менди под залог, информирует Manchester Evening News.

Менди попал в тюрьму по подозрению в изнасиловании – Манчестер Сити сделал заявление

После предъявления обвинения Менди был арестован и заключен в тюрьму HMP Altcourse в Ливерпуле до 10 сентября, когда снова предстанет перед Королевским судом Честера. Напомним, футболист оказался в тюрьме по подозрению в 4-х случаях изнасилования в период с октября 2020 по август 2021 года.

К слову, француз является конкурентом Александра Зинченко за позицию левого защитника в Манчестер Сити. В прошлом сезоне Менди сыграл 20 матчей за "горожан", записав в свой актив 2 гола и ассист.

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