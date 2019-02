"Черт, мне нужно установить Instagram" – Гвардиола шокирован "поездкой" Мэнди в Гонконг

Французский защитник Манчестер Сити Бенджамин Мэнди пошутил в соцсетях, якобы он путешествовал в Азию.

Хосеп Гвардиола не мог подобрать слов после того, как на пресс-конференции спросили, действительно ли Бенджамин Мэнди путешествовал в Гонконг.

"Люблю тебя больше, чем твоя жена", – Менди оконфузился, поблагодарив Агуэро за гол в ворота Ливерпуля

Французский защитник Манчестер Сити сейчас восстанавливается после повреждения, понесенного в ноябре.

Гвардиола считает, что Мэнди сейчас в Барселоне, а вопрос журналиста о путешествии Мэнди в Азию застал его врасплох.



"Вау, я не знал. Черт, он счастливчик! Прежде чем он уехал, он сказал: "Я поеду на один день в Париж", и это нормально, ведь Париж близко, но Гонконг – очень далеко, поэтому я не знаю.



Теперь я вынужден установить Instagram, чтобы контролировать своих игроков, потому что я не знаю, действительно не знаю, где он. Вчера он был в Барселоне ", – сказал Гвардиола.



На следующий вопрос, согласен ли он с такой длинной поездкой Мэнди Пеп ответил: "Нет, абсолютно нет".

it was just joking with my uber driver I dont want no problems Pep